Vendée . Jacky Gouband de Natur&lien, éducateur à l’environnement et guide nature, vous reçoit pour un atelier tressage végétal en famille le mercredi 26 avril. Après une courte balade autour du Manoir pour récolter des matériaux, vous fabriquez à plusieurs mains un gîte à abeilles solitaires. Sur réservation, nombre de places limité (maxi 1 adulte et 2 enfants/famille). Atelier Famille osier créatif. Manoir des Sciences 8 Rue Ferchault Réaumur

