Vendée Atelier dessin naturaliste Manoir des sciences de Réaumur Réaumur, 17 septembre 2023, Réaumur. Atelier dessin naturaliste Dimanche 17 septembre, 10h00 Manoir des sciences de Réaumur Sur inscription Atelier de terrain avec Benoît Perrotin, illustrateur naturaliste

Benoît Perrotin propose une découverte du dessin d’oiseaux sur le terrain. L’atelier est composé de deux parties : présentation de la technique, puis initiation au croquis naturaliste. Manoir des sciences de Réaumur 8, rue Ferchault 85700 reaumur Réaumur 85700 Le Petit Moulin de Réaumur Vendée Pays de la Loire 02 51 57 99 46 http://www.manoirdessciencesdereaumur.fr https://b-m.facebook.com/manoirdessciences/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.57.99.46 »}] Découvrez au cours d’une visite interactive, l’univers de Réaumur,illustre propriétaire des lieux en ce siècle si foisonnant des lumières. Expériences scientifico-ludiques tout au long de votre parcours parking dédié. places réservées public en situation de handicap Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

