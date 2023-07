Visite du manoir des sciences et des expositions Manoir des sciences de Réaumur Réaumur, 16 septembre 2023, Réaumur.

Visite du manoir des sciences et des expositions 16 et 17 septembre Manoir des sciences de Réaumur 4€/+12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

Physicien et naturaliste, René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683– 1757) demeure à la tête de l’Académie royale des sciences de Paris pendant 40 ans. Labellisé par le ministère de la Culture « Maison des illustres », en mémoire à Réaumur, le manoir est la demeure familiale dans laquelle il aimait se ressourcer pour y mener ses observations en plein air et ses expériences naturalistes … À une époque où la science et les techniques progressent formidablement, il se passionne pour de nombreux sujets : botanique, zoologie, entomologie, chimie, microbiologie, génétique, métallurgie, technologie et mécanique, taxidermie, géologie, minéralogie…

Au manoir des sciences, les visiteurs ne sont pas de simples spectateurs. À travers une visite interactive et sensorielle dans le logis et les jardins de Réaumur, on observe par soi-même et mène ses propres expériences. Que l’on soit passionné de sciences, épris de cette époque si riche du siècle des Lumières, ou simple curieux, le manoir permet d’approfondir et de partager des connaissances.

Soyez curieux !

Manoir des sciences de Réaumur 8, rue Ferchault 85700 reaumur Réaumur 85700 Le Petit Moulin de Réaumur Vendée Pays de la Loire 02 51 57 99 46 http://www.manoirdessciencesdereaumur.fr https://b-m.facebook.com/manoirdessciences/ Découvrez au cours d’une visite interactive, l’univers de Réaumur,illustre propriétaire des lieux en ce siècle si foisonnant des lumières. Expériences scientifico-ludiques tout au long de votre parcours parking dédié. places réservées public en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

eglantine mainguy