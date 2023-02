Visite du Manoir et balade dans le jardin Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Catégories d’Évènement: Réaumur

Vendée

Visite du Manoir et balade dans le jardin Manoir des sciences de Réaumur, 3 juin 2023, Réaumur. Visite du Manoir et balade dans le jardin 3 et 4 juin Manoir des sciences de Réaumur

4€/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Manoir des sciences de Réaumur 8 rue Ferchault 85700 Réaumur Le Petit Moulin de Réaumur Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire Parking rue du stade

Demeure de René-Antoine Ferchault de Réaumur, physicien naturaliste du 18ème siècle, le Manoir est aujourd’hui un lieu de visite pour les curieux en tout genre, amoureux de la nature ou encore passionnés de science. Venez profiter du manoir, ancienne demeure de Réaumur, physicien naturaliste du 18ème siècle et baladez-vous dans les jardins et les environs du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 ©eglantine mainguy

Détails Catégories d’Évènement: Réaumur, Vendée Autres Lieu Manoir des sciences de Réaumur Adresse 8 rue Ferchault 85700 Réaumur Le Petit Moulin de Réaumur Ville Réaumur Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Departement Vendée

Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reaumur/

Visite du Manoir et balade dans le jardin Manoir des sciences de Réaumur 2023-06-03 was last modified: by Visite du Manoir et balade dans le jardin Manoir des sciences de Réaumur Manoir des sciences de Réaumur 3 juin 2023 Manoir des sciences de Réaumur Réaumur Réaumur

Réaumur Vendée