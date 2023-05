L’Après-midi d’un foehn Version 1 – Compagnie Non Nova – Saison Fleuriaye Manoir des Renaudières, 2 avril 2023, Carquefou.

2023-04-02 Dans l’auditorium de l’école de musiqueReprésentations dimanche 2 avril 2023 à 10h30, 14h30 et 16h30

Horaire : 14:30 14:55

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 9 €Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 8 € la placeBILLETTERIES à l'unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Danse. Entre théâtre d’objets et danse, cette création insolite et performative nous livre un ballet féérique de marionnettes de plastique qui virevoltent grâce au vent… Magique !Au moyen de multiples ventilateurs, de petites créatures en sacs plastiques colorés s’animent, dansent, tournoient, voltigent sur l’air du « Prélude à l’après-midi d’un faune » de Claude Debussy. Le faune devenant ici « foehn », un vent transalpin sec et chaud. Sur un plateau circulaire, autour duquel est installé le public, un mystérieux personnage évolue au milieu de ces êtres fragiles et joue avec eux. La chorégraphie est éblouissante et précise. De petites histoires se nouent : une danseuse étoile apparaît, puis le corps de ballet, un combat contre un monstre… Notre esprit et notre imagination se laissent alors emporter par ce conte sans paroles d’une étonnante poésie et d’une grande beauté visuelle. Une pièce courte qui enchante aussi bien les très jeunes enfants que les adultes. > Award au Festival Fringe d’Edimboug 2013 dans la catégorie « Physical / Visual Theatre » Direction artistique, chorégraphie et scénographie : Phia Ménard assistée de Jean-Luc BeaujaultInterprétation en alternance : Jean-Louis Ouvrard, Cécile Briand, Silvano NogueiraCréation de la bande sonore : Ivan Rousseld’après l’oeuvre de Claude Debussy Durée : 25 min. Public : à partir de 5 ans

Manoir des Renaudières Carquefou 44470