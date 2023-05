Le Fils – Compagnie L’Unijambiste – Saison Fleuriaye Manoir des Renaudières, 23 mars 2023, Carquefou.

2023-03-23 Dans l’auditorium de l’école de musique

Horaire : 20:45 21:55

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 20 €Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 15 € la placeBILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Dans l’auditorium de l’école de musique

Seul en scène. Un drame familial, sous la forme d’un récit-confession d’une rare éloquence, dont l’émotion perce le spectateur. Coup de coeur !Presque au bord des larmes, une femme nous livre son histoire. De ses études de pharmacienne, où elle a rencontré son mari, à la naissance de ses garçons âgés de 17 et 20 ans, sa vie se déroule sans faits notables. Et puis, un peu par hasard, mais aussi par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle vient à se rendre plus assidûment à la messe, à s’engager dans des groupes de parole anti-mariage pour tous, à manifester… Elle s’épanouit dans ce militantisme et tente d’embrigader ses proches dans ce qu’elle considère être l’aventure la plus excitante de sa vie. Aveuglée, elle ne verra pas venir, malgré les alertes, la détresse de son fils, victime silencieuse de cette histoire…À la hauteur de cette partition passionnante, la comédienne Emmanuelle Hiron incarne la pensée trouble de cette femme avec ses labyrinthes, ses failles… Sa parole est fluide, ses idées se succèdent, elle s’interroge et nous questionne. Pas de place pour le jugement pendant ce spectacle, on est dans l’intimité de cette femme. Ainsi en va-t-il de l’art du documentaire : montrer, décrire, rendre visible. Une écriture éclairante, un spectacle poignant. Écriture : Marine Bachelot NguyenIdée originale, mise en scène et scénographie : David GauchardAvec Emmanuelle Hiron Durée : 1h10 Tout public à partir de 16 ans

Manoir des Renaudières Carquefou 44470

https://www.theatre-carquefou.fr