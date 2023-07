Visite guidée de l’exposition « Le livre sous toutes ses formes » Manoir des livres Lucinges, 16 septembre 2023, Lucinges.

Visite guidée de l’exposition « Le livre sous toutes ses formes » 16 et 17 septembre Manoir des livres

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Archipel Butor propose une visite guidée de l’exposition en cours de présentation au Manoir des livres et intitulée « Le livre sous toutes ses formes ».

Cette exposition présente des livres-objets issus de la collection du Manoir des livres. On appelle « livre-objet » un livre qui attire l’attention sur lui-même par sa forme peu conventionnelle ou la matière inhabituelle dans laquelle il a été réalisé. Les livres-objets apparaissent ainsi nommés en 1934, ils constituent une sous-catégorie du livre d’artiste. Cette métamorphose de l’objet livre a été très souvent utilisée par Michel Butor et les artistes qui l’ont accompagné dans ces diverses explorations.

Tout public – Durée : env. 1h

Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©ArchipelButor