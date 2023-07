Balade butorienne Manoir des livres Lucinges Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Lucinges Balade butorienne Manoir des livres Lucinges, 16 septembre 2023, Lucinges. Balade butorienne 16 et 17 septembre Manoir des livres Au départ du Manoir des livres, venez vous balader sur les pas de Michel Butor accompagné d’un médiateur de l’Archipel Butor pour écouter des textes de l’écrivain. La balade est accessible à tout âge, le sentier sans difficulté. Le port de chaussures adaptées à la marche est cependant conseillé. Tout public – Durée : env. 1h – Annulée en cas de pluie Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©MaximeGodard

