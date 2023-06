Visite des jardins historiques du manoir des Lauriers Manoir des Lauriers Savennières, 16 septembre 2023, Savennières.

Visite des jardins historiques du manoir des Lauriers 16 et 17 septembre Manoir des Lauriers Visite libre gratuite des jardins et accès aux ateliers. Conférence payante : 3€ pour les adultes, gratuité pour les enfants et situations spéciales.

Présentation par les artisans ayant participé à la campagne de travaux 2022-2023 de leurs métiers.

Présentation de l’histoire des lieux et du grand chantier de rénovation par le propriétaire à heures fixes affichées à l’entrée – Payant

Manoir des Lauriers 13 rue Beau Soleil 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0618703496 https://manoirdeslauriers.wixsite.com/accueil Demeure de plaisance des bords de Loire typique du début du XVIIIème siècle. Parkings dans le village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Propriété Manoir des Lauriers