Visite guidée Manoir des Fauves Saint-Lactencin, 16 septembre 2023, Saint-Lactencin.

Visite guidée 16 et 17 septembre Manoir des Fauves Adulte 5 € / 10-18 ans et étudiants 2 € / Enfants – de 10 ans et PMR : gratuit

La visite guidée vous fera tout connaître du parcours de la « dame du cirque », depuis ses premiers pas au Casino de Paris jusqu’aux tournées européennes, en passant par les ménageries, la Résistance, et l’événement de la pose des dents en or au lion Prince qui défraya la chronique en 1933.

Les visiteurs peuvent aussi déambuler librement dans le jardin de 2 hectares et dans la « grange aux lions ».

Manoir des Fauves 13 rue du Stade 36500 Saint-Lactencin Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire 06 66 25 09 78 https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/monumenta-36-manoir-des-fauves-saint-lactencin/ Au cœur du Bas-Berry, le Manoir des Fauves est l’ancienne demeure de Sarah Caryth-Rancy (1897-1979), danseuse, charmeuse de serpents et dompteuse de lions. Tenant la propriété de ses grands-parents, elle y vit de 1928 à 1941, transformant les communs de l’ancien château du village de Saint-Lactencin en grange aux lions, et ses caves en cabaret ! C’est ainsi que, dans les années 30, l’ancien château de Saint-Lactencin acquiert le drôle de nom qui lui restera, le « Manoir des Fauves ». La « dame du cirque » vous surprendra par les nombreuses facettes de sa vie de femme, artiste et entrepreneure du XXe siècle.

Le musée qui lui est dédié est le fruit de 20 ans d’enquête et de collecte de la part de la propriétaire actuelle. Une importante collection de photos, dessins, documents, programmes de spectacles et objets en tous genres rappelant la présence de Sarah Caryth se déploie dans le rez-de-chaussée du manoir, aménagé comme si les protagonistes des Années Folles y étaient encore…

Le Manoir des fauves, c’est aussi l’ancien château de Saint-Lactencin, dont l’origine remonte au XVIe siècle, avec une première mention de la « Maison et hostel » le 13 mars 1506. De cette époque subsistent quelques éléments que vous découvrirez dans une promenade en extérieur, dont un pigeonnier, une cave voûtée et une portion d’anciens fossés, témoins de l’existence d’une maison forte à la fin du Moyen Âge.

Divers témoignages des époques successives s’enchevêtrent dans la pierre et dévoilent leurs secrets, ici une inscription mystérieuse, là une tour, des vestiges disséminés… Ils sont l’occasion d’aborder le souvenir des seigneurs de Saint-Lactencin, de la famille de Poix au XIXe siècle et des paysages disparus. Depuis le centre-bourg de Saint-Lactencin, prendre la direction d’Argy et entrer dans le domaine en face du stade de football

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Benjamin Steimes – Châteauroux Métropole