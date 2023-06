Visite guidée du manoir des Evêques Manoir des Évêques Canapville, 16 septembre 2023, Canapville.

Visite guidée du manoir des Evêques 16 et 17 septembre Manoir des Évêques 6€, gratuit <18 ans accompagnés.

Le Manoir des Evêques est certainement l’un des plus emblématiques du Pays d’Auge. La raison en étant que sa construction remonte au XIIIème siècles et que son architecture (tour en pierre et colombages à pans de bois) est pleine de charme. L’authenticité de la demeure donne une touche supplémentaire, sans oublier l’attrait des luxurieux jardins agrémentés de roses anciennes.

Le pressoir constitue aussi un élément important de la visite. Il est unique et complet (Tour et Presse à Longue Etreinte) et date du XVIIème siècles. La dernière utilisation de ce dernier date de 1949.

Enfin, on visite « La Salle » qui est la pièce où l’on vivait tant au XVème siècle qu’au XIIIème siècle (La cheminée, classée Monument Historique, date du XIIIème s.)

A l’extérieur, on pourra aussi admirer une sculpture sur bois d’une tête d’Evêque, en hommage aux Evêques de Lisieux dont c’était la résidence d’été.

Après un tour de jardin – avec ses Saules Pleureurs centenaires – on reviendra au lieu d’accueil, le bâtiment de l’Orangerie, pour y découvrir des gravures ou photos anciennes (qui évoque également la présence de l’ancien pigeonnier, malheureusement disparu suite à un incendie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:15:00+02:00

Bertrand Libron