Confolens Visite guidée d’un manoir et de ses extérieurs Manoir des Comtes Confolens, 17 septembre 2023, Confolens. Visite guidée d’un manoir et de ses extérieurs Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00 Manoir des Comtes Gratuit. Entrée libre. Découvrez ce manoir avec Céline Deveza du Pays d’art et d’histoire du Confolentais.

Vous visiterez l’extérieur, la tour escalier et la chapelle. Manoir des Comtes Rue du Soleil, 16500 Confolens Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 84 14 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Ville de Confolens

