Visite guidée du manoir d'Epeisses 16 et 17 septembre Manoir d'Epeisses 3 € par adulte de plus de 18 ans Visite guidée de la maison-forte d'Epeisses – historique de l'édifice

– visite guidée de l’extérieur et des pièces principales

– explications sur les travaux réalisés

– départ des visites guidées selon l’affluence Manoir d’Epeisses 80, route du Manoir, 69640 Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Cogny 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 81 66 44 http://www.cogny-beaujolais.fr/fr/actualite/76827/manoir-epeisses La terre d’Epeisses est mentionnée pour la première fois en 1286. La maison-forte est le berceau d’un lignage seigneurial éponyme attesté dès le XIIe siècle. Elle dépendait de la châtellenie Beaujolaise de Montmelas. Son nom semble signifier « Les pins» ou «Les sapins» du mot pessetum ou pissetum, qui signifie les conifères. Au XIIIe siècle, la seigneurie passe aux mains de la famille de Chameyré.

Au XVe siècle, elle appartient aux Namy, une famille de notables beaujolais.

Les Chameyré portent leurs armes « d’azur à la bande d’or accostée d’une étoile d’argent et d’une rose d’or » qui figurent sur une porte de l’étage noble de la tour. Le lignage Namy tombe en quenouille dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Jeanne de la Forêt, veuve de l’échevin François Tournier qui possédait depuis 1651 le domaine voisin de la Lucardière, achète la maison forte et ses dépendances en 1693. En 1688, Jeanne-Françoise Tournier épouse Pierre de Phélines dont les armes sont encore visibles sur le manteau d’une cheminée. À la fin du XVIIe, le centre domanial se trouve à la Lucardière qui a été reconstruite.

La maison-forte d’Epeisses est réduite à une simple dépendance agricole où sont logés les vignerons.

Par héritage, le domaine échoit à Nicolas Deschamps. Mis en vente en 1758, il est acheté par François Morel, conseiller à la cour des monnaies de Lyon. Le 11 août 1793, le conseil municipal de Cogny brûle les archives de la seigneurie d’Epeisses. La partie la plus ancienne est un grand logis-tour, d’un type très répandu dans la région du XIIIe au XVe siècle. Il constitue le noyau du bâti actuel bien qu’ayant connu de nombreux remaniements. La tourelle daterait du milieu du XVIe siècle. À la fin du Moyen-âge, la superficie habitable a été considérablement augmentée.

Un nouveau bâtiment a été ajouté au nord du logis-tour et une tour ronde est venue compléter la façade. Bien que le mur extérieur du bâtiment ne soit pas chaîné avec la tour, il semble appartenir à la même phase de construction avec l’escalier à vis. La partie occidentale de la façade nord-est un mur de fermeture, édifié après la démolition de la partie saillante du bâtiment Nord.

Le pigeonnier est une addition. La façade occidentale semble assez récente (XVIII-XIXe siècle).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

