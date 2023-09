Manoir de Vrigné XVe s. Manoir de Vrigné Juigné-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Juigné-sur-Sarthe.

Manoir de Vrigné XVe s. 16 et 17 septembre Manoir de Vrigné Visite libre des extérieurs.Visite guidée des intérieurs toutes les 1/2h (10h, 10h30, 11h et 11h30 le matin et 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 l’après-midi)

Manoir du XVe Siècle surplombant la vallée de la Sarthe.

Manoir de Vrigné Route d’Asnières 72300 Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire En sortant du bourg de Juigné, route d’Asnières – chemin de Vrigné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Jean et Benita de Durfort