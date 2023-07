Exposition de sculptures Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan Exposition de sculptures Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan, 16 septembre 2023, Pont-de-Ruan. Exposition de sculptures 16 et 17 septembre Manoir de Vonnes Flo de M expose ses sculptures en terre cuite ou bronze. D’une grande élégance ces œuvres parviennent à exprimer le mouvement, l’équilibre et la délicatesse du geste. Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au cœur de la vallée de l’Indre, ce petit manoir surprend par ses grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son héroïne dans le Lys dans la Vallée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

