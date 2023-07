Visite guidée du parc et du manoir de Villers Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-de-Manneville

Visite guidée du parc et du manoir de Villers

Manoir de Villers (16e – 20e S)

30, route de Sahurs

Site seigneurial du 16e siècle et de style néo-normand du 19e siècle.

– Visite du parc.

– Visites commentées.

Départ par groupe de 10 pers.

Sam 16 : de 14h30 à 17h30

Dim 17 : de 15h à 18h30

Tarifs : parc 5€ / manoir 7€ Manoir de Villers 30 route de Sahurs, 76113 Saint-Pierre-de-Manneville Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

