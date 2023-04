Portes ouvertes Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois Catégories d’évènement: Avesnes-en-Saosnois

Portes ouvertes Manoir de Verdigné, 16 septembre 2023, Avesnes-en-Saosnois. Portes ouvertes 16 et 17 septembre Manoir de Verdigné Entrée gratuite Visite commentée dans la mesure du possible

Exposition de photos de la petite faune et flore locale Manoir de Verdigné Verdigné, 72260 Avesnes-en-Saosnois Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire 06 42 14 45 22 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Gagnot Philippe

