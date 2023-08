Visite guidée Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Visite guidée Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou, 15 septembre 2023, . Visite guidée 15 – 17 septembre Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou Visite Guidée sur la vie du manoir, presque 1000 ans d’histoire, ses cheminées, des objets de la vie quotidienne, châssis et charpente XVème. Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou 614 Vallette 49150 Baugé en Anjou 49150 Bocé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0624915352 http://wwwpaolaperron.fr visites guidées sur 1000 ans d’histoire, véritable témoin de la vie au moyen-âge, exposition dans les anciennes cuisines de faïences contemporaines. 4 km de Baugé, voie verte à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T08:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Paola Perron Détails Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Autres Lieu Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou Adresse 614 Vallette 49150 Baugé en Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou latitude longitude 47.509186;-0.109209

Manoir de Vallette à Bocé, 49150 Baugé en Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//