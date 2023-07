Exposition Louis XI Manoir de Thomas Bohier Saint-Martin-le-Beau Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Martin-le-Beau Exposition Louis XI Manoir de Thomas Bohier Saint-Martin-le-Beau, 17 septembre 2023, Saint-Martin-le-Beau. Exposition Louis XI Dimanche 17 septembre, 09h30 Manoir de Thomas Bohier Entrée libre – commentée par un ami du Manoir Thomas Bohier Lorsque Louis XI, rendait visite à Saint-Martin-le-Beau, auprès de Marques. seigneur du lieu.

20 panneaux pour mieux connaître ce roi de France, mal connu, et défini par le vocable négatif « l’araignée » qui n’est qu’une facette de ce roi qui unifiat le royaume de France, en cette seconte moitié du XVIe siècle,

panneaux esposés dans le Manoir Thomas Bohier, qui fut son secrétaire, et deviendra intendant des finances de François Ier. Manoir de Thomas Bohier 17 rue de Tours 37270 Saint-Martin-le-Beau Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 32 09 23 44 http://amisdumanoirthomasbohier.fr Manoir du XVIe siècle dont la construction serait attribuée à Michel Estève. Il fut la propriété de Thomas Bohier, surintendant des Finances de Louis XI à François Ier.

Restauré par l’Association des Amis du Manoir Thomas Bohier, le manoir est aujourd’hui, un lieu de rencontres et d’expositions à caractère culturel. St Martin le Beau au carrefour route Dép D 40 de Montlouis à La Croix en Touraine, et route Dép D 283 d’ Amboise à Athée sur Cher . dans Saint Martin, prendre rue de Tours ( rue de l’ église à la »Bouteille » ) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

