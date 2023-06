Manoir de Senneville Manoir de Senneville Amfreville-sous-les-Monts, 17 septembre 2023, Amfreville-sous-les-Monts.

visite exterieure et visite des deux salons classés

Manoir de Senneville 20 hameau de Senneville, 27380 Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-sous-les-Monts 27380 Eure Normandie 02 32 49 75 24 Manoir en brique et pierre du début du XVIe s., avec colombier. Charretterie en brique de la fin du XVIe s. A l’intérieur, deux salons en stuc du XVIIe s. et deux cheminées de 1680. Accès personnes à mobilité réduite partiel : toute la visite extérieure, la charretterie, le pigeonnier colombier et le jardin.

©manoir de Senneville Par la route, à 27 km de Rouen ( Rouen-Boos-Pont Saint-Pierre-Igoville-Pitres) et 14 km des Andelys. De Paris sortie Louviers direction Saint-Pierre du Vauvray, Daubeuf, vatteville.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00