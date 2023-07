Visite guidée d’un manoir du XVIe siècle Manoir de Prades Lafox, 16 septembre 2023, Lafox.

Visite guidée d’un manoir du XVIe siècle 16 et 17 septembre Manoir de Prades Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 10 personnes au par visite. Réservez au plus tard la veille pour prendre rendez-vous. À l’arrivée, sonnez au visiophone situé sur le pilier gauche du porche d’entrée.

Quatre visites guidées ont lieu respectivement à 14h, 15h30, 17h et 18h30 (départ de la dernière visite).

La visite commence par la cour intérieure, se continue par l’extérieur du manoir puis se termine par l’intérieur du manoir comprenant les appartements privés.

L’architecture du bâtiment, ses modifications au fil des siècles, la dernière campagne de restauration qui a débuté en 2001 et qui continue encore à ce jour, seront décrites aux visiteurs ainsi que leur sera fait un bref exposé sur le poète François de Cortète et quelques personnages dont les portraits ornent les murs de cette vieille demeure.

Manoir de Prades Allée du manoir, 47240 Lafox Lafox 47240 Lieu-dit Prades Allée du Manoir Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 82 32 73 30 [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 32 73 30 »}] Le manoir de Prades a été construit dans les années 1520 par Bernard de Cortète. Depuis sa construction, il est resté jusqu’à ce jour la propriété de la même famille, même si le nom des propriétaires a changé lors des transmissions par les femmes.

Avec ses dépendances, le manoir forme un quadrilatère. Le corps de logis principal, celui du XVIe siècle, en occupe toute la face occidentale. Il est terminé, à ses angles, par quatre tourelles rondes, deux de plain-pied, deux en encorbellement. Une tourelle hexagonale adossée à la face orientale, sert de cage d’escalier.

Le manoir est précédé, à l’est, d’une cour refaite aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais qui existait dès le début. Elle était entourée d’un mur crénelé, percé de meurtrières. Le parapet devait être muni d’un chemin de ronde qui communiquait avec le bâtiment principal. La porte d’entrée devait être encadrée par deux pilastres cannelés à chapiteaux doriques et surmontée d’un entablement avec corniche à denticules.

C’est dans ce manoir que vécut François de Cortète, officier des armées du roi Louis XIII et homme de lettres dont les œuvres, en langue agenais, de l’époque sont encore étudiées dans plusieurs universités, en France et à l’étranger. Accès par l’allée bordée de platanes, avec possibilité de garer les voitures dans la prairie, située sur la gauche de l’allée, en se dirigeant vers le porche d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Brigitte de Larrard