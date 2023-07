Visite du manoir de Pimelles Manoir de Pimelles Pimelles Catégories d’Évènement: Pimelles

Yonne Visite du manoir de Pimelles Manoir de Pimelles Pimelles, 16 septembre 2023, Pimelles. Visite du manoir de Pimelles 16 et 17 septembre Manoir de Pimelles Entrée libre Construit par la famille de Courcelles au début du XVIe siècle, ce logis seigneurial fait partie des dernières demeures fortifiées de la Renaissance du Tonnerrois.

Comme chaque année depuis 2019, le manoir ouvrira ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Vous pourrez y découvrir la restauration de cet ancien logis fortifié du XVIe siècle édifié par les descendants des seigneurs de Tanlay !

La bâtisse vieille de près de 500 ans ne manque pas d’authenticité avec sa tourelle d’escalier pentagonale en pierre de taille, sa fenêtre à meneau, ses petites fortifications (bretèche, meurtrières), sa cave voutée et ses armoiries.Témoin du temps qui passe, l’édifice regorge de graffitis et de gravures d’époque à venir observer avec attention. Manoir de Pimelles 9 bis rue Basse, 89740 Pimelles Pimelles 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/manoirdepimelles/ Situé en plein cœur du Tonnerrois entre les châteaux de Tanlay, Maulnes et Ancy-le-Franc, le manoir de Pimelles aussi appelé « château des moines de Molesmes » est une demeure seigneuriale du début de la Renaissance bâtie à l’initiative de la famille de Courcelles. Sauvé in-extremis de la ruine dans les années 70 puis de nouveau en 2015, il n’en est pas moins parvenu jusqu’à nous amputé de la moitié de sa surface et de ses dépendances, dont subsistent encore quelques vestiges. La bâtisse vieille de près de 500 ans ne manque pas d’authenticité avec sa tourelle d’escalier pentagonale en pierre de taille, sa fenêtre à meneau, ses petites fortifications (bretèche, meurtrières), sa cave voutée et ses armoiries. possibilité de se garer sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Colson Détails Catégories d’Évènement: Pimelles, Yonne Autres Lieu Manoir de Pimelles Adresse 9 bis rue Basse, 89740 Pimelles Ville Pimelles Departement Yonne Lieu Ville Manoir de Pimelles Pimelles

Manoir de Pimelles Pimelles Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pimelles/