Manoir de Nuyet et ses jardins Manoir de nuyet Savigné-l'Evêque Catégories d’évènement: Sarthe

Savigné-l'Évêque

Manoir de Nuyet et ses jardins Manoir de nuyet, 16 septembre 2023, Savigné-l'Evêque. Manoir de Nuyet et ses jardins 16 et 17 septembre Manoir de nuyet Gratuit. participation au frais du café des jardiniers Visites commentées des extérieurs et des jardins d’une maison des champs du XVIIIème en cours de restauration, ayant conservé tout ses bâtiments. Les jardins ont été créés ou recréés depuis 15 ans en abordant des thèmes classiques ou plus contemporains avec un peu fantaisie. Attelier de taille proposé dans les jardins. Conférence-débat à 14h30: « Quel avenir pour les jardins privés ouverts au public? » Manoir de nuyet Chemin de Nuyet, 72460 Savigné-l’Evêque Savigné-l’Evêque 72460 Sarthe Pays de la Loire Maison de campagne de la fin du XVIIIème ayant conservé l’ensemble de ses bâtiments: logis, haute cour, communs, orangerie, cour de ferme avec grange, écurie, étable, bergerie, porcherie, laiterie, boulangerie. Les jardins, les cours et le potager d’un hectare, ont été recréés au début du XXIème siècle sur le plan initial en chambres mais déclinés avec une inspiration classique ou contemporaine, à la française ou orientale. certains thèmes de couleurs changent chaque année. Fléchage à partir du bourg de Savigné Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Bernard Artru

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Savigné-l'Évêque Autres Lieu Manoir de nuyet Adresse Chemin de Nuyet, 72460 Savigné-l'Evêque Ville Savigné-l'Evêque Departement Sarthe Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Manoir de nuyet Savigné-l'Evêque

Manoir de nuyet Savigné-l'Evêque Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigne-l'eveque/

Manoir de Nuyet et ses jardins Manoir de nuyet 2023-09-16 was last modified: by Manoir de Nuyet et ses jardins Manoir de nuyet Manoir de nuyet 16 septembre 2023 Manoir de Nuyet Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque

Savigné-l'Evêque Sarthe