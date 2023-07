Visite libre Manoir de Mirougrain Illiers-Combray Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray Visite libre Manoir de Mirougrain Illiers-Combray, 17 septembre 2023, Illiers-Combray. Visite libre Dimanche 17 septembre, 14h00 Manoir de Mirougrain Inadapté aux personnes à mobilité réduite, cailloux et pelouses rendant difficile l’usage des fauteuils roulants. Trace de cette seigneurie dès avant le XIIIe siècle ; manoir remanié au XIXe en demeure romantique par la poêtesse Juliette de Joinville.

Façade de pierres mégalithiques, jardin avec étang.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

