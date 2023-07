Visite guidée du manoir et présentation de son trésor archéologique. Manoir de Minguionnet Gourin, 15 septembre 2023, Gourin.

Visite guidée du manoir et présentation de son trésor archéologique. 15 – 17 septembre Manoir de Minguionnet Selon chacun, à la suite de la visite pour le sauvetage du manoir. (Gratuit pour les étudiants.)

Visite des intérieurs en travaux ; présentation des découvertes archéologiques (Des plus importantes et inattendues de Bretagne selon le CERAM de Vannes) ; échanges possibles concernant la conservation du patrimoine, et sur sa décoration intérieure n’employant rien d’industriel, à savoir placo ,carrelages agressifs, peintures commerciales , fenêtre et porte en PVC qui peuvent désservir une harmonie historique , et anéantir le caractère pittoresque d’un village.

Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne 0660576548 http://www.minguionnet.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000020;https://monumentum.fr/manoir-calvaire-minguionnet-pa56000020.html;https://www.facebook.com/manoirdeminguionnet/ Petit édifice médiéval construit dans les années 1460-1480, qui a conservé ses dispositions d’origine : un corps de logis rectangulaire, une aile en retour d’équerre beaucoup plus basse, une tour d’escalier sur la façade antérieure du logis.

Si les principales parties constituantes (moulin, chapelle, colombier) ont disparu, le calvaire est toujours présent pour marquer l’entrée du manoir. Le manoir a conservé de nombreux éléments anciens : décor intérieur, distribution des pièces, cheminées, armoires murales, charpente, etc.

