Visite libre du manoir de Mebzon Manoir de Mebzon, 16 septembre 2023, Juvigny Val d'Andaine. Visite libre du manoir de Mebzon 16 et 17 septembre Manoir de Mebzon Sept-Forges, de la région du Passais, relevait de la province du Maine, après une annexion temporaire au duché de Normandie par Guillaume le Conquérant en 1050. Le fief de Mebzon était ainsi repassé au Comté du Maine. Le manoir de Mebzon est un bel exemple d’architecture civile du Bas Moyen Age en terre du Maine. Surmonté d’une magnifique charpente, il offre une silhouette élancée du fait d’une partie lacunaire de son logis, sans doute endommagé avant la Révolution, et présente une mise en oeuvre de grande qualité. De belles cheminées à l’austérité monacale ponctuent de vastes pièces intérieures qui n’ont été nullement altérées par les occupations successives. Une atmosphère d’une grande authenticité se dégage des lieux, avec les fenêtres à meneaux, les coussièges, les charpentes puissantes, les volumes formidables des deux pièces du premier étage. Implanté en bordure immédiate de la Mayenne formant à cet endroit un coude à 90°, le manoir possédait une chapelle dont il subsiste quelques traces au sol. Manoir de Mebzon Route de Geneslay, Sept-Forges, 61330 Juvigny Val d’Andaine Juvigny Val d’Andaine 61330 Sept-Forges Orne Normandie http://mebzon.wordpress.com Manoir du XIVe s. du bas Moyen Age. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 christophe derouet

