Visite guidée d’un manoir d’exception Manoir de Mademoiselle Segonzac, 16 septembre 2023, Segonzac.

Visite guidée d’un manoir d’exception 16 et 17 septembre Manoir de Mademoiselle Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 18 personnes par visite. Possibilité d’acheter des bouteilles sur place (CB uniquement).

Henriette Ranson dite « Mademoiselle » vécut des années durant dans cette demeure, au cœur de la Grande Champagne. Descendante directe de la famille Ferrand, elle naquit en 1922 et décéda en 2016, à l’âge de 95 ans. Sans descendance directe, elle avait exprimé le souhait que cette maison familiale devienne un lieu de mémoire. Femme d’humour au verbe vif, Mademoiselle Henriette était une personne diserte, n’hésitant pas à évoquer sa vie, celle des membres de sa famille et sa généalogie. Entre anecdotes et morceaux d’anthologie sur le monde du cognac, vous serez étonnés de découvrir cette maison construite dans les années 1860, demeure familiale où le temps s’est incontestablement arrêté un jour de 1900, peut-être, ou quelques temps après et qui abrita 5 générations d’une famille Ferrand qui en compte au moins 10. Un témoignage de l’âge d’or du cognac ainsi qu’un hommage à cette famille, au métier de vigneron, distillateur et producteur de cognac – qui à l’instar de beaucoup d’autres d’ailleurs – a vécu les heures glorieuses du cognac avant que n’arrive la crise phylloxérique.

Manoir de Mademoiselle Chez Barraud, 16130 Segonzac Segonzac 16130 Chez Bilhouet Charente Nouvelle-Aquitaine « Le Manoir de Mademoiselle », appelé ainsi en l'honneur de mademoiselle Henriette Ranson Ferrand, dernière descendante directe de la lignée des Elie Ferrand, famille de vignerons et producteurs de cognac depuis le milieu du XVIIe siècle, est situé au lieu-dit chez Barraud, commune de Segonzac en Charente.

Ce manoir de 600 m2 sur un terrain de 6 hectares, fut construit par Elie Ferrand, le 7e du nom entre 1860 et 1861 sur une propriété appartenant à la famille depuis plusieurs générations. C’est dans ce manoir que vécut Élie le 8e (1839-1927) homme remarquable à tout point de vue.

Producteur de cognacs d’exception, il remporta un nombre considérable de médailles et de diplômes lors de foires, expositions et concours en France et à l’étranger. Il remporta une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1900, et fut fait chevalier du Mérite agricole à cette occasion. Gustave Eiffel lui-même l’invita à l’inauguration du 1er étage de la Tour Eiffel. Des témoignages de ses pairs trouvés dans les archives familiales soulignent la qualité exceptionnelle de ses cognacs due à sa grande connaissance de la vigne, de la distillation et grâce aux nombreuses expérimentations qu’il mettait en œuvre. C’est certainement pour cette raison que ses cognacs furent servis à la table de Napoléon III. Il fut membre du bureau du Comité de viticulture et de la station viticole à partir de 1892.

Homme politique, grand voyageur, il possédait un zoo, avec toutes sortes d’animaux exotiques dont un zèbre, installé sur sa propriété. Parking dans la cour du manoir.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Ferrand Cognac