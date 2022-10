Exposition – Livarot Pays d’Auge Manoir de l’Isle Livarot Catégories d’évènement: Calvados

Livarot

Exposition – Livarot Pays d’Auge Manoir de l’Isle, 3 juin 2023, Livarot. Exposition – Livarot Pays d’Auge 3 et 4 juin 2023 Manoir de l’Isle

Gratuit

0 Manoir de l’Isle 68, rue Marcel Gambier – 14140 Livarot Pays d’Auge Livarot 14140 Calvados Normandie Découvrez les arts visuels ; dessin, peinture, photographie et architecture d’intérieure… ce travail est réalisé par les enseignants et les élèves tout au long de l’année, avec ce temps fort d’exposition, à ne rater sous aucun prétexte ! Par les enseignants et élèves du Centre Culturel de Livarot Pays d’Auge. Un travail en partenariat avec le pôle Muséal de Lisieux-Normandie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

