Visite guidée du manoir de Lerre Manoir de Lerre Le Grippon Le Grippon Catégories d’Évènement: Le Grippon

Manche Visite guidée du manoir de Lerre Manoir de Lerre Le Grippon, 16 septembre 2023, Le Grippon. Visite guidée du manoir de Lerre 16 et 17 septembre Manoir de Lerre Manoir fin du XVe siècle, début du XVIe siécle. Ensemble de quatre bâtiments formant une cour carrée. Logis à salle basse avec galerie. Monument historique.

Visite guidée des extérieurs et de la salle basse à galerie. Manoir de Lerre L’Ere Champcervon, 50320 Le Grippon Le Grippon 50320 Champcervon Manche Normandie 06 60 30 47 41 [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 30 47 41 »}] Manoir fin du XVe, début du XVIe ; logis à salle basse plafonnée avec galerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Pierre Trochu Détails Catégories d’Évènement: Le Grippon, Manche Autres Lieu Manoir de Lerre Adresse L'Ere Champcervon, 50320 Le Grippon Ville Le Grippon Departement Manche Lieu Ville Manoir de Lerre Le Grippon

Manoir de Lerre Le Grippon Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grippon/

Visite guidée du manoir de Lerre Manoir de Lerre Le Grippon 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du manoir de Lerre Manoir de Lerre Le Grippon Manoir de Lerre Le Grippon 16 septembre 2023