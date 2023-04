Visite historique guidée du manoir de L’Aunay-Gontard (extérieurs et jardin). Manoir de L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Visite historique guidée du manoir de L’Aunay-Gontard (extérieurs et jardin). Manoir de L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges 49120 Chemillé-en-Anjou, 16 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Visite historique guidée du manoir de L’Aunay-Gontard (extérieurs et jardin). 16 et 17 septembre Manoir de L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges 49120 Chemillé-en-Anjou Entrée libre, visite commentée d’environ 40 minutes. Les propriétaires vous feront découvrir ou redécouvrir le site et l’histoire, depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours, de ce manoir témoin de la période de la Révolution et des Guerres de Vendée. Manoir de L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges 49120 Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé en Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Neuvy-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0) 6 70 58 32 71 Manoir des XVIème – XVIIème siècles remanié vers 1755, l’un des rares monuments des Mauges à avoir survécu aux évènements des Guerres de Vendée. Visite historique commentée des extérieurs et jardins. Pas d’aménagement spécifique, accès par la voie publique, parking sur la voie publique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Olivier de Becdelièvre

