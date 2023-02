Visite libre du jardin et la chapelle du manoir de l’Aumônerie Manoir de l’Aumônerie dit Ferme des Templiers Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’Évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

Rendez-vous aux jardins 2023

Le Manoir de l’Aumônerie (dit Ferme des Templiers) a été bâti par les Templiers de la Commanderie de Saint-Vaubourg au Val-de-la-Haye en 1214. A la suppression de l’Ordre au début du XIVe siècle, il revient aux moines de Saint-Georges-de-Boscherville. Baillé à un fermier pendant tout l’Ancien Régime, il est transformé en exploitation agricole après la Révolution. Il comprend un logis de pierre calcaire à étage, avec une tourelle d’escalier sur la façade est, deux bâtiments accolés au logis (une grange en pan de bois et un pressoir), un ensemble de bâtiments répartis dans un enclos (remise, chenil, citerne), un puits à proximité du logis et une petite chapelle du XVIe siècle dédiée à Saint-Gorgon, ornée de fresques représentant les 12 Sibylles et les 12 Apôtres. Un jardin médiéval avec chemin d’eau y a été recréé, dans lequel le visiteur pourra découvrir des plantes potagère et médicinales. Découvrez le jardin et la chapelle du Manoir de l’Aumônerie :

Jardin médiéval, verger, chapelle Saint Gorgon et extérieur du logis du XIIIe siècle.

