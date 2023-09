Dans le cadre du festival Résurgence VII : Jean d’Amérique, le prodige haitien Manoir de Laroque Delprat Autoire, 29 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

Jean d’Amérique, 27 ans, déjà figure incontournable de la littérature haïtienne, est l’auteur d’une œuvre prolifique en théâtre, poésie et roman. Il est régulièrement mis en scène au festival d’Avignon et sur de grandes scènes françaises et européennes. Son premier roman, Soleil à coudre chez Acte Sud a été salué par la critique et plusieurs fois primé. Issu de Côte-de-Fer, témoin du délitement de l’île d’Haïti, il est l’incarnation d’une « construction vivante » par l’écrit, le théâtre, la voix et le chant d’un pays qui ne cesse de renaître de ses cendres

En partenariat avec le Manoir de Laroque Delprat

Gratuit

Sur réservation 0642893847

Tout public.

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Manoir de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie



Jean d?Amérique, 27, already a leading figure in Haitian literature, is the author of a prolific body of work in theater, poetry and novels. His work is regularly staged at the Avignon Festival and on major French and European stages. His first novel, Soleil à coudre, published by Acte Sud, won critical acclaim and several awards. Born in Côte-de-Fer, a witness to the disintegration of the island of Haiti, he is the embodiment of a « living construction » through writing, theater, voice and song, of a country that never ceases to rise from its ashes

In partnership with the Manoir de Laroque Delprat

Free

By reservation 0642893847

All audiences

Jean d’Amérique, de 27 años, ya es una figura destacada de la literatura haitiana. Es autor de una prolífica obra teatral, poética y novelística. Sus obras se representan regularmente en el Festival de Aviñón y en los principales escenarios franceses y europeos. Su primera novela, Soleil à coudre, publicada por Acte Sud, fue aclamada por la crítica y recibió varios premios. Nacido en Côte-de-Fer, testigo de la desintegración de la isla de Haití, encarna una « construcción viva » a través de la palabra escrita, el teatro, la voz y la canción de un país que no cesa de resurgir de sus cenizas

En colaboración con el Manoir de Laroque Delprat

Gratis

Previa concertación 0642893847

Abierto a todos

Der 27-jährige Jean d’Amérique, der bereits eine feste Größe in der haitianischen Literatur ist, hat ein produktives Werk an Theaterstücken, Gedichten und Romanen verfasst. Er wird regelmäßig beim Festival von Avignon und auf großen französischen und europäischen Bühnen inszeniert. Sein erster Roman, Soleil à coudre bei Acte Sud, wurde von der Kritik gelobt und mehrfach ausgezeichnet. Er stammt aus Côte-de-Fer, einem Ort, der den Zerfall der Insel Haiti miterlebt hat, und ist die Verkörperung einer « lebendigen Konstruktion » durch Schrift, Theater, Stimme und Gesang eines Landes, das immer wieder aus der Asche aufersteht

In Partnerschaft mit dem Manoir de Laroque Delprat

Kostenlos

Mit Reservierung 0642893847

Für alle Altersgruppen

