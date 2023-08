Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Vove Manoir de la Vove Corbon, 16 septembre 2023, Corbon.

Corbon,Orne

Visite libre des extérieurs, de la chapelle et de l’escalier du Manoir de la Vove..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Manoir de la Vove

Corbon 61400 Orne Normandie



Visit the exterior, chapel and staircase of Manoir de la Vove.

Visitas no acompañadas del exterior, la capilla y la escalera del Manoir de la Vove.

Freie Besichtigung der Außenanlagen, der Kapelle und der Treppe des Manoir de la Vove.

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme