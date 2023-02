L’ART AU MANOIR : Sculpteurs, céramistes et artistes plasticiens au MANOIR DE LA TOUR à Saint Cyr sur Loire Manoir de la Tour, 31 mars 2023, Saint-Cyr-sur-Loire.

L’ART AU MANOIR DE LA TOUR : Ils sont 15, sculpteurs, céramistes, artistes plasticiens, réunis à Saint Cyr sur Loire, impatients de vous faire découvrir leurs univers. handicap moteur mi

Manoir de la Tour 24 Rue Victor Hugo, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{"link": "https://www.blandinedestouches.com/"}, {"link": "https://pascale-douillard.blogspot.com/p/realisations.html"}, {"link": "http://www.creation-sculpture.com"}, {"link": "http://www.lydviolleau.fr/index.htm"}, {"link": "http://www.azeline-tolmbaye.odexpo.com"}, {"link": "https://annefrancoisceramique.fr"}, {"link": "https://www.eric-jonval.fr/"}]

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art les 31 mars, 1er et 2 avril, nous vous accueillons au Manoir de la Tour à Saint Cyr sur Loire.

15 sculpteurs et céramistes vous y attendent, pour vous faire découvrir leurs univers, où se mêlent savoir-faire, inventivité, et sensibilité…

Blandine ROSSA Destouches, céramiste et sculpteure, met en scène des personnages d’un réalisme joyeux. La céramique colorée cohabite avec de vieilles tôles rouillées, du bois flotté, du tressage et autres matériaux de récupération. https://www.blandinedestouches.com/

Pascale Douillard, sculpteure métal, découpe dans de vieilles tôles rouillées, ce qu’elles lui laissent deviner, comme on peut le faire du papier. La nature est sa principale source d’inspiration. https://pascale-douillard.blogspot.com/p/realisations.html

Juan Carlos Alvarez Flores, sculpteur, travaille différents matériaux (bois, métal, métal/plâtre). Ses créations en plâtre/métal qu’il nomme “structures intérieures” et “fenêtres intérieures”, jouent avec le contraste du métal et du plâtre, duquel apparaît un troisième élément, l’oxydation qui est naturelle et spontanée. https://www.instagram.com/juan_carlos_alvarez_escultor/?hl=es

Nathalie Bertrand Coulaud, céramiste, est en chemin vers une production de contenants en terre polie, recouverte d’une sigillée et enfumée.

Marie Hélène Chevigny, peintre/sculpteure, proposera des personnages en terre cuite patinée. Sujet tiré de scènes de vie ou de spectacle.

Florence Loiseleur, sculpteur, travaille des bois précieux ou séculaires, en taille directe. Tout en se jouant des formes classiques, sa recherche de la courbe parfaite, demeure son axe majeur. www.creation-sculpture.com

Lyd Violleau, sculpteure, dans son travail de l’acier et de l’inox, Lyd aime jouer avec les contrastes de matières, avec les vides et ses complétudes possibles. “Sculpter c’est être au cœur de la métamorphose, agir sur la matière, lui apporter une nouvelle résonance et une autre lumière”. http://www.lydviolleau.fr/index.htm

Azeline Tolmbaye, modeleuse, crée un bestiaire comme une galerie de portraits à l’aide d’argile colorées. Elle essaie de retranscrire une nature sauvage, c’est à dire non domestiquée.www.azeline-tolmbaye.odexpo.com

Mickael Delalande, sculpteur de fils de fer et autres matériaux inspirés par la nature ou des objets de tous les jours avec une pointe d’humour. Ses bestioles et autres objets prennent vie au contact de la lumière. D’un souffle léger, les ombres projetées dansent avec élégance. https://www.instagram.com/mickaeldelalandesculpture/?hl=fr

Anne François, céramiste, guidée par ses recherches et ses idées, elle travaille par petites séries ou pièces unique, tournées ou travaillées à la plaque en différents grès, porcelaine et Terre de la Rouchouze (Langeais). Issue du monde textile, le travail du décor est important dans ses créations. Elle grave et utilise des engobes, des jus d’oxydes et des émaux testés et fabriqués par ses soins. Apports de matériaux comme l’osier, les liens de cuir ou de chanvre. https://annefrancoisceramique.fr

Eric JONVAL , sculpte et modèle l’acier, qu’il soude, fond,meule, torture et déchire jusqu’à en faire de véritables pièces d’orfèvrerie. Silhouettes Giacomettiennes, animaux en mouvements, ses sculptures sont pleines de vie et de force. Pureté et perfection des lignes et des formes, harmonie des corps massifs ou aériens, puissants et fragiles, tout aussi menaçants que pacifiques, ses sculptures jaillissent des profondeurs primitives. Éprouver la dualité de la Nature, l’accepter, la prendre à pleines mains, et lui donner la vie.. https://www.eric-jonval.fr/

Alice Chedebois, scu­lptrice,​ façonne, au tour, un bestiaire tout en délicatesse, aux formes épurées, d’où​ se dégage fragili­té, douceur et in­tériorité. La rondeur du volume polie et sa couleur, laissent penser à des pierres et invitent au toucher. https://www.instagram.com/alice_chedebois/

Retrouvez également les artistes plasticiens peintres Boud’One et Françoise Lauth



2023-03-31T16:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

©Blandine ROSSA