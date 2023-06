Rallye patrimonial Manoir de la Thébline 85260 – LES BROUZILS Les Brouzils Les Brouzils Catégories d’Évènement: Les Brouzils

Vendée Rallye patrimonial Manoir de la Thébline 85260 – LES BROUZILS Les Brouzils, 17 septembre 2023, Les Brouzils. Rallye patrimonial Dimanche 17 septembre, 09h00 Manoir de la Thébline 85260 – LES BROUZILS inscription sur place Rallye à travers les curiosités architecturales et historiques du canton de Saint-Fulgent les Essarts dans un parcours à bord de voitures anciennes ou avec sa propre voiture. Un quiz sur les monuments à découvrir sera remis à chaque équipage du rallye.

A l’issue du circuit, un jury départagera les meilleures réponses, et des prix récompenseront les vainqueurs. Manoir de la Thébline 85260 – LES BROUZILS LES BROUZILS Les Brouzils 85260 Vendée Pays de la Loire 02 51 42 91 68 http://patrimoinebrouzilien.centerblog.net [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 06 23 82 »}] Parcours à la découverte des richesses des différentes communes du bocage de Saint-Fulgent Parking prévu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

