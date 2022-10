MANOIR DE LA TERREUR

MANOIR DE LA TERREUR, 30 octobre 2022, . MANOIR DE LA TERREUR



2022-10-30 – 2022-10-30 Après le succès des éditions précédentes, le Manoir de la Terreur accompagné de la Compagnie Phonème rouvre les portes du Manoir de la Cour pour une soirée Halloween réservée aux ados et adultes. Nouveauté cette année, la Houlala compagnie se joindra à nous pour vous faire frissonner de terreur ! A la manière d’un escape game, les participants devront tenter de résoudre des énigmes dans un temps donné et gare à ceux qui ne les résoudront pas à temps…

Terreur, énigmes et savant-fou sont au rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la peur ! Pour les adultes et les ados (à partir de 13 ans)

Sessions : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h30, 22h, 22h30, 23h et 23h30

Durée : 1h Terreur, énigmes et sorcières sont au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la peur ! dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville