Maine-et-Loire Visite libre et concert à la seigneurie du bois au Coudray-Macouard Manoir de la seigneurie du bois Le Coudray-Macouard, 16 septembre 2023, Le Coudray-Macouard. Visite libre et concert à la seigneurie du bois au Coudray-Macouard 16 et 17 septembre Manoir de la seigneurie du bois Visite libre le samedi de 14 à 18h et le dimanche de 10 à 18h.

Tarif : entrée gratuite et 10 euros pour le concert samedi à 18h. Manoir de la seigneurie du bois 1, rue de la Seigneurie, 49260 Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire Existant à la fin du XV°, la Seigneurie du Bois est le siège d’un petit fief relevant de la châtellenie de Montreuil-Bellay. Le domaine, bâtiments compris, subit d’importantes détériorations après la Révolution. Cet ensemble est très évocateur des seigneuries rurales modestes de l’Ancien Régime ; de son enceinte fortifiée subsistent le portail d’entrée, encadré de deux colonnes à bossage vermiculé et des douves profondes ; le logis de petites dimensions (15m x 8) dont la construction se place au début du XVI° présente une façade irrégulière à grandes lucarnes dans laquelle s’ouvre, seul élément décoratif d’origine, une porte en anse de panier surmontée d’un décor à fleuron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire

