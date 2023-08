La ronde des créateurs Manoir de la Roche Léau Évran, 16 septembre 2023, Évran.

La ronde des créateurs 16 et 17 septembre Manoir de la Roche Léau Entrée et visite libres

Le Manoir de la Roche Léau accueille des spectacles et des expositions. Il donne la part belle aux créateurs qui sont les porteurs du patrimoine vivant.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une exposition d’artistes est proposée à l’étage de la Bâtisse.

Le lieu traverse les siècles et se refait progressivement une santé grâce à une rénovation respectueuse. Il crée une passerelle entre passé et avenir, tradition et modernité. Il est ouvert à la visite en toute simplicité.

Le Manoir de la Roche Léau a été construit au XVIIème siècle à proximité du canal Ille-et-Rance. Il est de taille modeste mais son minutieux appareillage de schiste rouge, la qualité de ses charpentes en chêne et sa tour-escalier lui confèrent une allure de grand.

Depuis 2020, il fait l’objet d’une rénovation soignée grâce à des artisans au savoir-faire ancestral. Chaque année, son jardin présente des nouveautés : un potager-mandala en permaculture, des bassins, des lieux préservant la biodiversité et, tout autour, une pâture accueillant des chevaux. A côté du Logis, un très beau bâtiment rénové propose un espace d’exposition mettant en valeur des productions d’artistes et d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs. Le Manoir est accessible en voiture et propose un parking. La ville d’Evran, tout près, est accessible en bus et en bateau. / Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus.

