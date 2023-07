La Richardière et le patrimoine des bords de Vienne Manoir de La Richardière Nouâtre Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Nouâtre La Richardière et le patrimoine des bords de Vienne Manoir de La Richardière Nouâtre, 17 septembre 2023, Nouâtre. La Richardière et le patrimoine des bords de Vienne Dimanche 17 septembre, 10h00 Manoir de La Richardière Ouverture exceptionnelle du manoir accompagné des explications de sa restauration. Manoir de La Richardière 5 rue de la Richardière 37800 Nouâtre Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Manoir du XVIe siècle. Grand parking Place Bouchet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Anne Augras Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Nouâtre Autres Lieu Manoir de La Richardière Adresse 5 rue de la Richardière 37800 Nouâtre Ville Nouâtre Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Manoir de La Richardière Nouâtre

Manoir de La Richardière Nouâtre Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nouatre/