Visite libre Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir, 16 septembre 2023, Couture-sur-Loir.

Visite libre 16 et 17 septembre Manoir de la Possonnière 3.00 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Découvrez la maison familiale de Pierre de Ronsard à l’aide d’une brochure explicative ou d’un audio-guide.

Manoir de la Possonnière La Possonnière, Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 40 05 http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard Maison natale de l’un des poètes les plus célèbres de la Renaissance, Pierre de Ronsard, le manoir de la Possonnière est une charmante demeure de la fin du XVe siècle construite en pierre de tuffeau typique de la région du Val de Loire.

Communs troglodytiques, façades ornées d’inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, potagers. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© CATV