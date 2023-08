Manoir de la Petite Haie Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné Catégories d’Évènement: Grand-Auverné

Loire-Atlantique Manoir de la Petite Haie Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné, 16 septembre 2023, Grand-Auverné. Manoir de la Petite Haie 16 et 17 septembre Manoir de la Petite Haie Entrée libre, contact au 06 10 56 87 85 Manoir construit au XVIe siècle en schiste bleu. Visite libre des extérieurs et de la cour. Manoir de la Petite Haie La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 10 56 87 85 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Manoir de la Petite Haie Détails Catégories d’Évènement: Grand-Auverné, Loire-Atlantique Autres Lieu Manoir de la Petite Haie Adresse La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Ville Grand-Auverné Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné latitude longitude 47.575478;-1.273982

Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand-auverne/