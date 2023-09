Les coins sombres du château Manoir de la Perrière Messas, 5 novembre 2023, Messas.

Les coins sombres du château Dimanche 5 novembre, 16h00 Manoir de la Perrière 10€ et gratuit pour les -12 ans

Les Coins Sombres du Château est un jeu interactif théâtral, dans lequel le public est invité à devenir enquêteur et à élucider une sombre histoire d’assassinat. Le lieu du spectacle, que ce soit une bibliothèque, un château ou un village entier, devient le manoir Claquepieds, et est transporté en 1938. Les comédiens présents seront autant de suspects que les spectateurs devront interroger pour tenter de démêler le vrai du faux. Arriveront-ils ainsi résoudre l’énigme ?

Nous sommes en 1938, au manoir Claquepieds. La maîtresse de maison, aux fantaisies imprévisibles, a invité pour le souper Hector Dutran, un homme de lettres très en vue. Celui-ci passera sa dernière nuit dans le château, puisqu’il est malheureusement retrouvé mort le lendemain, empoisonné.

La police dépêche donc sur place ses meilleurs enquêteurs (c’est à dire le public !), mais la tâche sera ardue, car les habitants du château, maîtres, domestiques et invités, ont chacun leur avis sur cette affaire. Et ils ont probablement aussi des choses à cacher.

Manoir de la Perrière MESSAS, 24 rue de la Perrière Messas 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 53 02 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

jeu interactif

lespechus