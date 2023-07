Visite guidée et animée du manoir de la Motte Manoir de la Motte Saint-Pierre-des-Ifs Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Pierre-des-Ifs Visite guidée et animée du manoir de la Motte Manoir de la Motte Saint-Pierre-des-Ifs, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-des-Ifs. Visite guidée et animée du manoir de la Motte Samedi 16 septembre, 17h00 Manoir de la Motte Gratuit sur inscription Quelle est l’histoire de ce mystérieux manoir du Pays d’Auge ?

Venez découvrir, observer mais surtout venez créer votre propre histoire avec des personnages de playmobils ! Une expérience unique et créative, pleine de découvertes enrichissantes et amusantes en famille vous attend !!

Visite animée en famille d’1h30 au manoir de Saint Pierre des Ifs.

Vous repartirez avec les photos de vos mises en scènes.

Les playmobils vous seront fournis mais n’hésitez pas à apporter vos préférés.

Visite multisensorielle et interactive réalisée dans le cadre des Etonnants patrimoines Manoir de la Motte chemin du moulin 14100 Saint Pierre des Ifs Saint-Pierre-des-Ifs 14100 Calvados Normandie 06 83 05 50 15 https://www.lanormandiedamandine.com/les-etonnants-patrimoines-visites-interactives/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 05 50 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lanormandiedamandine.com »}] Manoir augeron privé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

