Visite guidée du manoir de la mare Dimanche 17 septembre, 14h00 Manoir de la Mare

Le Manoir de la Mare fut construit au XVIIe siècle par la famille Le Marchand connue pour sa bienfaisance envers les populatioins. Hôpital et école au XVIIIe siècle, ferme au XIXe, la maison est aujourd’hui un établissement scolaire catholique tenu par une communauté religieuse.

Porche, échauguette, escaliers et cheminées classés, graffiti nombreux, précieux témoins des temps passés… Les élèves du lycée se font une joie de vous y accueillir et de vous guider dans leur école, en vous racontant son histoire.

Manoir de la Mare 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

collection privée