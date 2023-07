MUSÉE COMPAGNONNIQUE DU MANOIR DE LA HAUTIÈRE Manoir de la hautière / musée des compagnons des devoirs unis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

MUSÉE COMPAGNONNIQUE DU MANOIR DE LA HAUTIÈRE

Manoir de la hautière / musée des compagnons des devoirs unis
14, Rue Claude Guillon-Verne, 44000 Nantes
16 et 17 septembre 2023

Démonstrations de métiers représentés par les Compagnons et les jeunes du Tour de France des Devoirs Unis : boulanger, pâtissier, horloger, peintre, tailleur de pierre, …

Siège d'un petit domaine rural à l'extérieur de Nantes, aujourd'hui en pleine ville, le manoir de la Hautière est dès avant 1400 un habitat seigneurial modeste,. Représentative de l'architecture civile du Moyen Age, la façade est constituée de deux corps de bâtiment accolés sans souci d'organisation architecturale et présente peu d'ornementation, à l'exception d'une lucarne de tuffeau à grand pignon décoré d'accolade à fleurons, probablement du XV°. Réhabilité depuis 1968 par l'Union Compagnonnique , le manoir se consacre maintenant à l'exposition de chefs-d'œuvre et d'outils de compagnons.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

