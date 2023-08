Visite libre du manoir de la Harderie Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Thorigné-d'Anjou Visite libre du manoir de la Harderie Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou, 17 septembre 2023, Thorigné-d'Anjou. Visite libre du manoir de la Harderie Dimanche 17 septembre, 10h00 Manoir de la Harderie Visite libre des extérieurs et du parc. Manoir de la Harderie 14, rue de la harderie 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce manoir-ferme de la fin du 17 ème siècle se compose d’un logis avec des dépendances agricoles ( étable, écurie, cellier, boulangerie, porcherie, grange ) et un parc reconstitué dans le style de cette époque. Les propriétaires vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir ce logis plein de charme. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @mairiethorignedanjou Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Thorigné-d'Anjou Autres Lieu Manoir de la Harderie Adresse 14, rue de la harderie 49220 Thorigné d'Anjou Ville Thorigné-d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Manoir de la Harderie Thorigné-d'Anjou latitude longitude 47.639554;-0.664061

Manoir de la Harderie Thorigné-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-d'anjou/