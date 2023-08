Visite guidée du manoir de la Harderie Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite guidée du manoir de la Harderie

Samedi 16 septembre, 10h00

Manoir de la Harderie

Les propriétaires vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir ce logis plein de charme constitué d'un logis avec des dépendances agricoles (étable, écurie, cellier, boulangerie, porcherie, grange) et d'un parc.

La visite est guidée par les propriétaires. Manoir de la Harderie 14, rue de la harderie 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce manoir-ferme de la fin du 17 ème siècle se compose d’un logis avec des dépendances agricoles ( étable, écurie, cellier, boulangerie, porcherie, grange ) et un parc reconstitué dans le style de cette époque. Les propriétaires vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir ce logis plein de charme. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

