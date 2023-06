Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Concert de la chorale Vivace Manoir de la Guérinière Passais Passais Catégories d’Évènement: Orne

Passais Concert de la chorale Vivace Manoir de la Guérinière Passais, 17 septembre 2023, Passais. Concert de la chorale Vivace Dimanche 17 septembre, 17h30 Manoir de la Guérinière Durée 1h. Terminez la journée du patrimoine en beauté avec ce concert de la chorale locale Vicace. Manoir de la Guérinière La Guérinière, 61350 Passais Villages Passais 61350 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Orne, Passais Autres Lieu Manoir de la Guérinière Adresse La Guérinière, 61350 Passais Villages Ville Passais Departement Orne Lieu Ville Manoir de la Guérinière Passais

Manoir de la Guérinière Passais Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passais/

Concert de la chorale Vivace Manoir de la Guérinière Passais 2023-09-17 was last modified: by Concert de la chorale Vivace Manoir de la Guérinière Passais Manoir de la Guérinière Passais 17 septembre 2023