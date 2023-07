Journées européennes du patrimoine Manoir de la gruais Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Manoir de la gruais Entrée gratuite Découverte ​du parc Manoir de la gruais 2,44320 saint Saint Père en Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51186656 Manoir du 17 ème siecle, avec une douve en eau et d'un parc datant du lieux arbres exceptionnelle avec une élégance naturel. Au fond du parc une chapelle en cours de rénovation du 17 ème siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

