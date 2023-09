Cet évènement est passé Visite guidée du manoir de la Grand-Cour Manoir de la Grand’Cour Taden Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite commentée à 10h, 14h et 16h / visite libre possible. Renseignements auprès de la mairie au 0296876350. Ce logis porche, construit au début du XIVe siècle, siège de la seigneurie de Taden est un rare exemple de cette époque en Bretagne. Il est classé Monument Historique depuis 1993. Pendant la visite, vous découvrirez l'histoire passionnante de ce lieu. Manoir de la Grand'Cour Rue du Manoir, 22100 Taden Taden 22100 Côtes-d'Armor Bretagne +33 (0)02 96 87 63 50 https://www.taden.fr/patrimoine/le-manoir-de-la-grand-cour https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089666 Le Manoir de la Grand'Cour, classé Monument Historique en 1993, est un rare exemple en Bretagne de logis-porche du XIVe siècle.

Ce superbe édifice est le siège de la Seigneurie de Taden.

Joyau de l’architecture médiévale, il est également la vitrine du savoir-faire des entreprises spécialisées dans la rénovation de bâtiments classés.

Expositions d'art estivales : « L'Art au Manoir » par le collectif Artnithorynque. Parking gratuit / Ouverture en haute saison (juin à septembre)

